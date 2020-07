Ue: Di Maio, leader europei si assumano responsabilità politica su Fondo per la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al Recovery Fund è necessario maggiore tempismo non solo sulle questioni economiche ma anche sulla “responsabilità politica”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Presse”. “Mai come ora il tempismo è fondamentale per garantire l’efficacia degli interventi. E non mi riferisco soltanto agli aspetti economici, ma anche a quelli legati alla responsabilità politica che in questo momento investe tutti i leader europei. Mai come in questo momento i cittadini europei si aspettano una risposta rapida dell'Unione europea. In una situazione come quella che stiamo vivendo non dare risposte tempestive equivale a non darle affatto”, ha affermato Di Maio. “Se il Consiglio europeo saprà mandare un segnale univoco di responsabilità, allora le aspettative dei cittadini europei saranno soddisfatte e si tramuteranno in un più forte senso di appartenenza”, ha aggiunto.(Res)