Argentina: governo respinge ipotesi coinvolgimento in omicidio ex segretario di Kirchner

- È “ripugnante” l’idea che il governo argentino possa essere coinvolto nell’omicidio dell’ex segretario privato della vicepresidente Cristina Kirchner, Fabian Gutierrez, trovato morto ieri a El Calafate, nell’estremo sud del Paese. Lo ha dichiarato il capo di gabinetto dell’esecutivo, Santiago Cafiero. Gutierrez, 48 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce giovedì scorso nella provincia di Santa Fe, dove era arrivato alcuni giorni prima per affari legati alla sua attività imprenditoriale. L’uomo, che aveva prestato servizio per entrambi i presidenti Kirchner (Nestor e sua moglie Cristina), era stato in passato coinvolto in uno scandalo di corruzione. Sebbene per il suo omicidio siano state già arrestate quattro persone e nonostante il giudice inquirente Carlos Navarte abbia escluso motivi politici dietro il delitto, l’opposizione ha suggerito invece che il caso possa coinvolgere i Kirchner. (segue) (Abu)