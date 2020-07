Argentina: governo respinge ipotesi coinvolgimento in omicidio ex segretario di Kirchner (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Cafiero, tuttavia, l’opposizione starebbe cercando semplicemente di “ottenere vantaggi politici manipolando i fatti”. “L’idea che il governo nazionale possa avere qualche responsabilità è semplicemente ripugnante”, ha scritto su Twitter il capo di gabinetto del governo di Buenos Aires. “Il modo in cui qualcuno cerca di falsificare la realtà al fine di creare caos è inammissibile. In questi giorni la politica dovrebbe essere ancora più responsabile”. Oggi la forza di opposizione Insieme per il cambiamento ha pubblicato un comunicato dal titolo “Un crimine di estrema gravità istituzionale”, nel quale si chiede che “le indagini passino sotto la responsabilità della giustizia federale” e che al procedimento non partecipino familiari del vicepresidente Cristina Kirchner”. “L’impegno del governo per lo stato di diritto è assoluto. Siamo convinti che esso debba essere ripristinato in Argentina una volta per tutte”, ha scritto ancora Cafiero nel suo messaggio su Twitter, condiviso anche dal presidente Alberto Fernandez. (segue) (Abu)