Argentina: governo respinge ipotesi coinvolgimento in omicidio ex segretario di Kirchner (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gutierrez, nativo della provincia di Santa Cruz, aveva lavorato a stretto contatto con i Kirchner sin dalla sua adolescenza. Tra il maggio del 2003 e il maggio del 2005 era stato segretario del presidente Nestor Kirchner, prima di tornare al governo nel dicembre del 2007 come vice segretario della presidente Cristina Kirchner, incarico che ha mantenuto fino al 2010. Nel 2018 è stato coinvolto nell’inchiesta nota come “Cuadernos”, legata a presunte attività di corruzione legate a progetti di opere pubbliche durante le amministrazioni Kirchner. L’uomo è stato arrestato, perseguito per riciclaggio di danaro e successivamente rilasciato in virtù della propria collaborazione con gli inquirenti. (Abu)