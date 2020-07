Ue: Di Maio, su Mes non c’è alcuna battaglia ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Meccanismo europea di stabilità (Mes) “non c’è alcuna battaglia ideologica, a differenza di come la questione viene spesso presentata”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano “Die Presse” in merito alla posizione ufficiale fino ad ora mantenuta dal governo italiano nel non volere richiedere il Mes. “C’è un negoziato aperto a livello internazionale, che sta portando avanti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e noi abbiamo fiducia nelle sue parole”, ha aggiunto.(Res)