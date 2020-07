Austria: mistero attorno alla morte di un richiedente asilo ceceno vicino a Vienna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un richiedente asilo russo è stato ucciso ieri a colpi d'arma da fuoco nella città austriaca di Gerasdorf bei Wien, vicino a Vienna. Lo ha riferito l'agenzia di stampa austriaca “Apa”. Secondo quanto reso noto dalla polizia locale, una persona è stata arrestata ieri in riferimento all’omicidio mentre una seconda è stata fermata oggi. Il quotidiano austriaco “Die Presse” ha scritto che la vittima sarebbe un 43enne ceceno che più volte aveva criticato nel corso di diverse interviste il governo della Repubblica Cecena. In particolare sembra che l’uomo avrebbe divulgato dettagli circa “omicidi politici” commissionati in Europa.(Geb)