Libia: Di Maio a “Die Presse”, l'Europa si assuma le proprie responsabilità per riportare la pace

- L’Unione europea “deve agire in maniera adeguata alle proprie responsabilità, in primo luogo per riportare pace e sicurezza in Libia”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano austriaco “Die Presse”. “Questo significa investire ogni possibile risorsa sul dialogo politico, il solo strumento per raggiungere una soluzione negoziata e durevole alla crisi libica, e avere la forza di opporsi alla politica della violenza, che rischia di portare il conflitto libico fuori controllo. L'Unione Europea ha già dato segnali importanti in questa direzione, anche con l'Operazione Irini, che sono convinto potrà contribuire in maniera significativa agli sforzi per la pacificazione del Paese, ma è opportuno continuare a lavorare per rafforzare la presenza europea in Libia”, ha detto Di Maio. "La Libia si trova ora ad un crocevia tra la prosecuzione di una guerra fratricida o il riavvio di un percorso di dialogo inclusivo verso una stabilizzazione duratura e sostenibile. L’Italia e l’Unione europea devono adoperarsi in ogni modo per mettere fine al conflitto e favorire la stabilizzazione del Paese”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “In Libia, tra i libici, c’è molto desiderio di Europa, c’è la speranza di ravviare una cooperazione di ampio respiro e mutualmente benefica. Questo è quanto ho potuto constatare nella mia più recente visita a Tripoli. Si tratta di un'importante apertura di credito nei confronti dell'Europa, che faremo bene ora a cogliere”, ha concluso Di Maio. (Res)