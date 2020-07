Coronavirus: calano i nuovi casi ed i decessi, zero contagi in otto Regioni e nella Provincia autonoma di Trento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 192 oggi i nuovi contagiati da coronavirus, in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 235. Dei nuovi casi, 98 sono stati registrati in Lombardia. E’ quanto emerge dall’aggiornamento dei dati sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativi alle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute e pubblicati sul sito del dipartimento della Protezione civile. Il numero totale sale così a 241.611. Gli attualmente positivi sono 14.642. In lieve aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono oggi 74 rispetto ai 71 di ieri. In calo i nuovi decessi, 7 nelle ultime 24 ore rispetto ai 21 di ieri, per un totale di 34.861 vittime. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 37.462. Sono 164 i nuovi guariti in più nelle ultime 24 ore, mentre i dimessi-guariti sono nel complesso 192.108. Zero casi si sono registrati nella Provincia autonoma di Trento, in Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Calabria, Basilicata. (Rin)