Ue: Di Maio, atteggiamento di chiusura su Fondo per la ripresa nuoce a tutti gli Stati membri

- Un atteggiamento di chiusura sul Recovery Fund può mettere a rischio il raggiungimento dei nostri interessi comuni. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano “Die Presse” in merito ai rapporti tra Italia e Austria rispetto al tema dei Fondo di recupero. “Più che influire sui rapporti tra i nostri paesi, credo che un atteggiamento di chiusura possa mettere a rischio il raggiungimento dei nostri interessi comuni, a partire dal buon funzionamento del mercato interno, di cui siamo tutti beneficiari netti”, ha affermato Di Maio, “Di fronte a una crisi che non ha precedenti nella storia europea e mondiale, occorre non solo ricostruire il mercato interno e tamponare i settori più colpiti, ma anche rafforzare le fondamenta della nostra economia per garantirne maggiore sostenibilità e resilienza”, ha aggiunto.(Res)