Coronavirus: in Lombardia 98 nuovi casi e 6 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 98 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia, a fronte di 8.772 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Venti tamponi sono “debolmente positivi” e 43 nuovi casi sono stati trovati a seguito di test sierologici. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull’andamento della pandemia diffuso dalla Regione Lombardia. L’incremento è simile a quello di ieri, quando i nuovi positivi sono stati 95, a fronte però di un maggior numero di tamponi effettuati (10.160). I morti oggi sono 6 (ieri 16), che portano il totale dei decessi nella regione a 16.697. Stabile a quota 36 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, mentre scende di uno quello dei pazienti ricoverati non in terapia intensiva, che sono ancora 230. I dimessi/guariti sono 73, ieri 330. (Rem)