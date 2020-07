© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 33 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Bergamo (ieri +31). Seguono Mantova, con +17 (ieri +13) e Milano, con +16, di cui 7 in città (ieri +19 e +3). Incremento inferiore nelle altre province lombarde: a Brescia +6 (ieri +13); a Como, Cremona e Monza Brianza +5; a Pavia e Varese +3; a Lodi +2; a Lecco +1 e a Sondrio zero nuovi casi. (Rem)