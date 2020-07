Croazia: elezioni parlamentari, affluenza al 34 per cento alle 16:30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni parlamentari che si svolgono oggi in Croazia era pari al 34,04 per cento alle 16.30: lo riferisce la stampa locale rilanciando i dati ufficiali. Le elezioni di 4 anni fa vedevano alla stessa ora un'affluenza pari al 37,71 per cento. L'affluenza più alta è stata registrata oggi nella città di Gospic (38,83 per cento), seguita da Virovitica (38,76) e da Karlovac (37,42). Alle 12 di oggi ha votato il 18,09 per cento degli aventi diritto al voto in Croazia per le elezioni parlamentari. Lo ha confermato la Commissione elettorale centrale, sottolineando che il dato è positivo visto la situazione epidemiologica legata al coronavirus. Sono stati infatti circa 620 mila gli elettori ad essersi recati nei seggi in Croazia sino a mezzogiorno, dopo che l'apertura delle procedure di voto alle 7 di questa mattina.(Seb)