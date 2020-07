Migranti: Zingaretti, bene Ocean viking, problemi si risolvono, non si cavalcano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, afferma: "Bene Ocean viking. Finalmente, in futuro si deve essere più tempestivi. Ma bene. I problemi - continua il leader del Pd su Twitter - si risolvono non si cavalcano, soprattutto quando si tratta di vite umane". La nave umanitaria dell'Organizzazione non governativa Sos Méditerranée, con a bordo 180 migranti, è stata autorizzata dalle autorità italiane a sbarcare a Porto Empedocle. (Rin)