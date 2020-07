Israele: ministro Esteri Ashkenazi, “meglio non annunciare le nostre azioni in Iran”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta prendendo azioni “che è meglio non annunciare” per impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, in risposta a una domanda sulle misteriose esplosioni avvenute giovedì 2 luglio a Natanz, in Iran, che hanno danneggiato un sito di produzione di centrifughe. "Abbiamo una politica a lungo termine adottata da numerose amministrazioni per non consentire all'Iran di avere capacità nucleari", ha detto Ashkenazi, secondo quanto riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. "Un regime (iraniano) con queste capacità è una minaccia esistenziale per Israele e Israele non può permettergli di stabilirsi lungo il nostro confine settentrionale", ha aggiunto il capo della diplomazia dello Stato ebraico, in un chiaro riferimento al Libano. Pertanto, ha aggiunto Ashkenazi, "prendiamo azioni che è meglio non che non vengano dette”. Il ministro ha affermato che Israele sostiene gli sforzi degli Stati Uniti per garantire che l'embargo sulle armi contro l'Iran venga esteso oltre la sua scadenza originale a ottobre. "Il problema non è solo quello di ottenere armi nucleari: stanno armando gruppi in tutto il Medio Oriente. Guardate Hezbollah in Libano. Ecco perché stiamo facendo ampi sforzi diplomatici in tutto il mondo", ha concluso il ministro. (Res)