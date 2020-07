Migranti: Pd su Ocean viking, al governo per cambiare le cose e non per twittare contro proprio partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati Michele Bordo afferma: "Spiace deludere chi pensa di avere la golden share nel partito sul tema dei migranti e sulla sicurezza. Ma siamo al governo per cambiare le cose e non per twittare contro il proprio partito utilizzando gli stessi argomenti di Salvini sui porti aperti. La Ocean viking sta per sbarcare - continua il parlamentare in una nota -, i decreti Salvini, che nulla hanno a che fare con la sicurezza, sono in fase avanzata di modifiche radicali. Se ne faccia una ragione chi perde il proprio tempo ad attaccare il suo partito e non la destra. Si riconosca piuttosto al Pd - conclude Bordo - il merito di aver favorito, senza propaganda, lo sblocco della vicenda Ocean viking". La nave umanitaria dell'Organizzazione non governativa Sos Méditerranée, con a bordo 180 migranti, è stata autorizzata dalle autorità italiane a sbarcare a Porto Empedocle. (Com)