Migranti: Orfini (Pd) su Ocean viking, problema creato da nostro governo, vogliamo risolverlo?

- Il parlamentare del Partito democratico, Matteo Orfini, in un commento al tweet del segretario Nicola Zingaretti sulla Ocean viking dichiara: "In questo caso il problema lo ha creato il nostro governo con un decreto di chiusura dei porti. Vogliamo risolverlo? Ritiriamolo e abroghiamo i decreti Sicurezza". La nave umanitaria dell'Organizzazione non governativa Sos Méditerranée, con a bordo 180 migranti, è stata autorizzata dalle autorità italiane a sbarcare a Porto Empedocle. (Rin)