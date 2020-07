Fase 3: Di Maio, governo presenterà a partner europei riforme ambiziose e sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è al lavoro per un piano di riforme “ambiziose e sostenibili”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Presse”. “Il governo sta lavorando a un piano di riforme ambiziose e sostenibili. lo presenteremo presto ai partner europei”, ha spiegato Di Maio sottolineando che tornando sul Recovery Fund ha sottolineato come la proposta della Commissione europea “poggia sul principio del forte senso di "ownership" dei piani nazionali ideati dagli Stati membri”. Per questo, ha evidenziato il capo della diplomazia italiana, “ciò significa anche che gli aiuti sono naturalmente collegati agli investimenti e alle riforme delineati nei percorsi nazionali nel quadro del Semestre europeo, che fornisce una cornice già consolidata”. “Questo collegamento è non solo necessario ma anche desiderabile e perfettamente in linea con le priorità del governo”, ha concluso Di Maio.(Res)