Migranti: Di Maio a “Die Presse”, serve un nuovo patto europeo sul diritto di asilo

- La questione migratoria rimane tra i settori in cui è necessario fare "un salto di qualità per produrre una politica davvero comune a livello di Unione europea". Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano austriaco “Die Presse”. “Il superamento del sistema di Dublino è una delle priorità italiane di cui auspichiamo che verrà tenuto debito conto nella proposta del Nuovo patto sul diritto di asilo che la Commissione europea presenterà nei prossimi mesi. L’Italia ritiene che il Nuovo patto debba basarsi sul principio di solidarietà e responsabilità condivisa, così come stabilito dall’articolo 80 del Trattato di Lisbona. Non può quindi esserci responsabilità dei Paesi di primo ingresso, come l’Italia, se prima non c’è solidarietà da parte di tutti gli Stati Membri”, ha detto Di Maio. (Lit)