Italia-Austria: Di Maio, servono contatti più forti sia a livello locale che centrale

- Per realizzare a pieno il potenziale nella collaborazione tra Austria e Italia servono contatti forti sia a livello di governo centrale che locale. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista al quotidiano tedesco “Die Presse” rispondendo ad una domanda sulla frontiera del Brennero. “La provincia autonoma Alto Adige/Sudtirolo rappresenta un enorme potenziale di arricchimento dei rapporti bilaterali tra i nostri due paesi, in ragione della sua particolare vicinanza culturale e linguistica con l’Austria”, ha affermato Di Maio. “Per realizzare appieno tale potenziale i contatti devono essere forti non solo a livello locale, ma anche tra i due Governi centrali e questo è il desiderio dell‘Italia”, ha aggiunto.(Res)