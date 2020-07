Usa: 10 mila nuovi casi in Florida, sindaco di Miami critica riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 9.999 i nuovi casi di coronavirus registrati in Florida nelle ultime 24 ore, con il totale dei contagi dall’inizio della pandemia che balza così sopra quota 200 mila. I numeri di oggi sono in calo rispetto a quelli annunciati ieri, quando era stato registrato il record di 11.445 nuovi contagi. Nello Stato sono inoltre morte per Covid-19 3.731 persone, otto delle quali nelle ultime 24 ore. Nel frattempo ad alimentare le polemiche è il sindaco di Miami, Francis Suarez, che in un’intervista all’emittente “Abc” ha dichiarato che la riapertura anticipata di bar e ristoranti in città ha contribuito al recente aumento dei contagi. “Non c’è dubbio che il fatto che abbiamo riaperto ha portato la gente a condurre vita sociale come se il virus non esistesse”, ha affermato Suarez. (segue) (Nys)