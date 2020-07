Usa: 10 mila nuovi casi in Florida, sindaco di Miami critica riaperture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità locali hanno recentemente imposto l’uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi pubblici, misura che il sindaco ha paragonato all’obbligo di indossare cinture di sicurezza in auto. “Si sa che se si ha un incidente d’auto si hanno buone possibilità di cavarsela se si indossa la cintura. La stessa cosa accade con le mascherine. Se la gente le indossa in pubblico, ci sono buone possibilità che sia in grado di rallentare o di fermare il contagio”. Suarez ha spiegato che la prima volt anche un individuo verrà sorpreso senza mascherina riceverà un semplice avvertimento, la seconda volta una multa di 50 dollari, la terza di 150 e infine una di 500 dollari. (segue) (Nys)