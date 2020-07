Usa: 10 mila nuovi casi in Florida, sindaco di Miami critica riaperture (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una settimana di forte crescita dei contagi da coronavirus, gli Stati Uniti hanno assistito a un calo dei casi nella giornata del 4 luglio, quando il Paese celebra la sua Festa d’indipendenza. Secondo i dati della Johns Hopkins University, infatti, i casi delle ultime 24 ore sono scesi a circa 45 mila dopo tre giorni consecutivi di contagi giornalieri sopra quota 50 mila. In totale, negli Stati Uniti sono stati registrati finora 2,84 milioni di casi e quasi 130 mila morti per Covid-19, dati che fanno del Paese il più colpito al mondo dalla pandemia. Il tasso di mortalità appare in ogni caso in forte calo rispetto allo scorso mese di aprile, quando era stato superato il picco di 2 mila decessi giornalieri. (segue) (Nys)