Spagna: Isla (Inditex), fondamentale proteggere individui e tessuto produttivo da crisi coronavirus

- Reindustrializzazione, digitalizzazione, transizione energetica, un grande patto per l'istruzione e la formazione e la certezza giuridica per attrarre gli investimenti nazionali ed internazionali devono essere i pilastri su cui fondare la ripresa economica della Spagna duramente colpita dalla pandemia di Covid-19. Lo ha affermato, Pablo Isla, il presidente di Inditex, la più grande impresa spagnola quotata in Borsa dedicata all'abbigliamento e alla moda, in un'intervista al quotidiano "El Pais", aggiungendo che nel breve periodo è essenziale aiutare e proteggere gli individui, le famiglie e il tessuto produttivo. In tal senso, ha evidenziato Isla, strumenti come la cassa integrazione straordinaria (Erte) o le garanzie dell'Istituto di credito ufficiale (Ico) si sono rivelati particolarmente importanti. Mentre nel medio periodo, ha sottolineato, "non esistono soluzioni facili o magiche" e sarà necessaria molta "perseveranza" e "immaginazione" che dovranno passare per il "dialogo sociale" cercando il maggior consenso possibile "per un periodo di tempo idealmente più lungo di un anno". Isla si è poi augurato che la crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus non comporti un freno alla "globalizzazione" che ha aiutato "miliardi di persone ad uscire dalla povertà" e che si continui sulla strada del "del commercio mondiale, delle catene di fornitura globali e del multilateralismo". Il presidente di Inditex si è detto inoltre convinto che l'Europa stia "mettendo in atto tutti gli elementi perché "esca più forte da questa crisi" ed ha sollecitato la Spagna ad usare "in modo intelligente" i fondi Ue per rendere l'economia più competitiva e sviluppata. (Spm)