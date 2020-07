Fisco, scuola, economia e Pa: ecco la bozza del Programma nazionale di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fisco, scuola, economia e Pubblica amministrazione. Sono questi alcuni dei temi affrontati dal Programma nazionale di riforma (Pnr), della cui bozza "Agenzia Nova" è entrata in possesso. "Il contrasto all’evasione fiscale, la revisione delle imposte ambientali e l’abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi, unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata all’efficienza, all’equità e alla progressività, nonché ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica - sottolinea il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nella premessa al documento -, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/Prodotto interno lordo nel prossimo decennio. Tanto maggiore sarà la credibilità della strategia di rilancio della crescita potenziale e di miglioramento strutturale del bilancio - osserva l'esponente dell'esecutivo -, tanto minore sarà il livello dei rendimenti sui titoli di Stato e lo sforzo complessivo che il Paese dovrà sostenere nel corso degli anni".Parlando poi delle misure economiche che l'esecutivo vuole mettere in campo, il titolare del Mef scrive: "Il piano di Rilancio e, al suo interno, il Recovery plan, si baseranno sul rilancio degli investimenti, su un incremento della spesa per ricerca e istruzione e su riforme mirate ad incrementare la competitività, l’equità e la sostenibilità sociale ed ambientale del Paese. Si elaboreranno, inoltre - annuncia Gualtieri -, degli interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, quali la sanità, il turismo e i trasporti, le costruzioni, la produzione di energia, la siderurgia, l’auto e la componentistica". Il governo elaborerà pertanto una strategia di rientro dall’elevato debito pubblico e "tale strategia", segnala ancora il ministro, "punterà ad una crescita economica assai più elevata che in passato, ma fisserà anche ambiziosi obiettivi per i saldi di bilancio che dovranno essere conseguiti, e mantenuti nel tempo, quando cominceremo a raccogliere i frutti degli investimenti e delle riforme che oggi ci apprestiamo ad avviare".Per quanto concerne lo snellimento delle attività e dei compiti della Pubblica amministrazione, il documento parla di una vera e propria "rivoluzione culturale". "Si punterà - precisa il testo - a realizzare una rivoluzione culturale nelle Amministrazioni pubbliche a tutti i livelli di governo, incentivando i dirigenti pubblici ad assumere le decisioni di competenza. Verrà inoltre migliorato il coordinamento dei progetti di investimento pubblico - si legge ancora -, sostenendo la capacità di progettazione e attuazione delle amministrazioni locali e regionali anche attraverso la realizzazione di una preesistente iniziativa per la creazione di un’apposita unità di supporto. Tra le semplificazioni si interverrà con misure di natura congiunturale e strutturale per semplificare e rendere più agile la disciplina che regola gli appalti pubblici onde migliorare la qualità della progettazione e degli appalti pubblici", è scritto nella bozza, "nonché la capacità delle stazioni appaltanti che potrebbero disporre di maggiore flessibilità, anche in linea con la disciplina europea".La bozza del Pnr, inoltre, evidenzia che "tra le azioni intraprese per rispondere alla sfida emergenziale, si segnala che sono state potenziate le risorse per il Piano scuole - nell’ambito del Piano banda ultra larga - passando a 400 milioni dai 200 stanziati in precedenza, e sono stati previsti interventi per rafforzare la connettività delle scuole portando in più di 32.000 istituti la banda ultra larga. Entro due anni - continua il documento -, tutte le scuole statali superiori e medie dell’intero territorio nazionale saranno connesse con collegamenti in fibra ottica a 1 Gbps, necessari per l’adozione di forme sistemiche di teledidattica. Lo stesso è previsto per le scuole primarie e quelle dell’infanzia ricadenti nelle cosiddette 'aree bianche'. La connettività sarà gratuita per 5 anni - conclude sempre la bozza - e sarà inclusa la manutenzione delle reti". (Rin)