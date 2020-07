Lombardia: in Presolana la messa per la prima Giornata regionale per le montagne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata celebrata oggi la prima Giornata regionale per le Montagne lombarde, istituita quest’anno a febbraio con legge regionale. Nell’occasione - riferisce un comunicato stampa del Consiglio regionale lombardo - a mezzogiorno è stata celebrata una santa messa in Presolana alla Cappella Savina (altitudine metri 2.085) dal vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi a ricordo del 150° anniversario della prima ascensione in vetta alla Presolana, raggiunta per la prima volta da Carlo Medici, Federico Frizzoni e Antonio Curò il 4 ottobre 1870: 18 anni più tardi, nell’estate del 1888, la vetta della Presolana fu raggiunta anche dal Papa brianzolo Achille Ratti, allora sacerdote e poi pontefice col nome di Pio XI, che in Presolana salì almeno una decina di volte. La celebrazione è stata dedicata a tutti i defunti scomparsi quest’anno per il Covid-19: centinaia le persone presenti ai piedi della Regina delle Orobie. “Celebrare questa giornata in cima alla Presolana con questa toccante e partecipata cerimonia - hanno sottolineato il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti e i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi - è stato un modo particolarmente significativo di avvicinarci al cielo e abbracciare così simbolicamente più da vicino le vittime e i loro familiari. L’invocazione al Signore delle cime e alla Madonna si è levata forte a protezione non solo degli escursionisti ma anche di tutti i cittadini bergamaschi e lombardi in questi mesi sottoposti a una difficile prova”. (segue) (com)