Lombardia: in Presolana la messa per la prima Giornata regionale per le montagne (2)

- La giornata di oggi è stata appositamente dedicata alle montagne lombarde per promuovere e valorizzare i territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora, individuata ogni anno nella prima domenica di luglio, che rappresenta simbolicamente l’apertura della stagione turistica ed escursionistica su tutti i rifugi. La legge, approvata all’unanimità, di cui è primo firmatario il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e sottoscritta dagli altri componenti dell’ufficio di presidenza, si pone l’obiettivo di salvaguardare le risorse naturali delle montagne lombarde e di diffondere le culture, i saperi, gli stili di vita delle genti dei Comuni montani. Sono previste ogni anno iniziative specifiche con il Cai e l’ufficio scolastico regionale, nonché con le università e gli istituti di ricerca. (com)