Migranti: Grasso (Leu), sbarco immediato Ocean viking e quarantena su terraferma

- Il senatore Pietro Grasso, di Liberi e uguali, afferma che "la Lega non è più al governo da quasi un anno. Salvini non è più ministro dell'Interno. Abbiamo parlato già troppe volte di 'discontinuità' - continua il parlamentare su Facebook -, ma nei fatti le cose non sono cambiate abbastanza. È inaccettabile pensare che 180 persone, tra cui molti minori, siano ancora a bordo della Ocean viking: si facciano sbarcare subito e si predisponga una quarantena sulla terraferma". L'imbarcazione si trova al largo di Pozzallo. (Rin)