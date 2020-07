Libia: stampa turca conferma raid aereo ad Al Watiya, “nessuna vittima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una fonte militare citata dalla versione araba dell’emittente televisiva turca “Trt” ha confermato che “aerei da guerra non identificati” hanno bombardato la base di Al Watiya, a ovest di Tripoli, la capitale della Libia, ma “senza causare vittime”. Le fonti citate dall’emittente filogovernativa di Ankara parlano di “aerei moderni” ed escludono che si tratti dei velivoli Mig-29 e Sukhoi-24 trasferiti dalla Russia alla base libica di Al Jufra e pilotati da mercenari. "Al Watiya è stata bombardata ieri da aerei da guerra sconosciuti. Non ci sono vittime, ma sono state prese di mira alcune strutture recentemente introdotte per rafforzare la base, incluso un sistema di difesa aerea", riferisce la fonte a “Trt”, spiegando che è trattato del primo attacco aereo da quando la base è stata conquistata dalle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), sostenute dalla Turchia, lo scorso 18 maggio. (segue) (Lit)