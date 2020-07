Libia: stampa turca conferma raid aereo ad Al Watiya, “nessuna vittima” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando con “Agenzia Nova”, Jalel Harchaoui, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, ha ricordato come l'attacco sia avvenuto a poche ore di distanza da una visita ufficiale di altissimo livello in Libia. “Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e il capo dello stato maggiore Yasar Guler hanno visitato Tripoli il 3 luglio in maniera molto ostentata. Queste due figure di alto profilo hanno incontrato decine di ufficiali turchi sul suolo libico e hanno parlato del permesso ad Ankara di intervenire direttamente nel conflitto libico in futuro. Ciò indica una straordinaria sicurezza di sé da parte di Ankara: non solo la ferma intenzione di dichiarare diverse basi come assett turchi completi in Libia, ma anche il loro utilizzo per conquistare Sirte e Jufra. Tutto ciò significa che la minima vulnerabilità tecnica sarà sfruttata dai numerosi nemici della Turchia che vogliono umiliarla e rendere la sua avventura più costosa”, ha spiegato l’esperto, ritenendo "plausibile" l'ipotesi che raid siano opera di velivoli degli Emirati Arabi Uniti. (segue) (Lit)