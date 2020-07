Usa: almeno due persone uccise in sparatoria in Carolina del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno due le persone rimaste uccise nella sparatoria che ha avuto luogo alle prime ore di stamane in un night club di Greenville, nella Carolina del Sud. Lo ha fatto sapere la polizia locale, secondo cui altre otto persone sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzione, la sparatoria sarebbe stata provocata da una precedente rissa all'interno del locale e gli agenti non vi avrebbero preso parte. Al momento non sono stati arrestati sospetti e sull'episodio sono ancora in corso indagini sul luogo. Lo sceriffo della contea di Greenville, Hobart Lewis, ha fatto sapere all'emittente "Cnn" che all'interno del night vi era "una folla molto, molto, molto grande" al momento della sparatoria per via di un concerto del rapper Foogiano. Non è chiaro se alla serata abbiano partecipato anche altri artisti e se questi siano stati in qualche modo coinvolti nello scontro a fuoco. (Nys)