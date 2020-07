Milano: De Corato, mentre Sala pensa a ricandidarsi, in periferia si spara come nel Far West

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sicurezza Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato in una nota ringrazia "la polizia e i carabinieri che stanno indagando sui due gravi episodi di violenza avvenuti la scorsa notte in zona Bisceglie e al Corvetto". "Il primo - ricorda l'assessore - ha portato al ferimento di un uomo con diversi colpi di arma da fuoco in via Creta. L'altra aggressione a bottigliate è avvenuta al Corvetto ai danni di una barista". "C'è da constatare - conclude De Corato - che mentre Sala pensa se ricandidarsi come sindaco, nelle periferie della città si spara come se fosse il Far West". (com)