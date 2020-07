Roma: controlli alla movida, 9 denunce e un arresto, sedata una rissa a piazza Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo fine settimana le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale hanno effettuato un'opera di vigilanza in diverse aree del territorio capitolino per garantire la sicurezza stradale e la tutela della salute pubblica, oltrechè per verificare il rispetto delle regole da parte di attività commerciali e locali pubblici: più di 4mila gli accertamenti eseguiti dagli agenti nelle serate di venerdì e sabato che hanno portato a 9 denunce, tra le quali 5 nei confronti di persone coinvolte in una rissa. Un uomo, originario della Repubblica del Gambia, invece è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso a smerciare droga nei pressi di piazza Trilussa. Chiuso anche un locale risultato privo di autorizzazioni. Diversi i presidi fissi delle pattuglie che si sono resi necessari in alcune zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida, come a Trastevere, piazza Bologna e San Lorenzo, dove a causa di assembramenti che impedivano di fatto l'osservanza delle regole atte a limitare il contagio, gli operanti hanno dovuto isolare e chiudere momentaneamente al transito alcune aree. Oltre le violazioni, una ventina, accertate per il consumo e la vendita di alcolici fuori dall'orario consentito, sono stati rilevati illeciti, in alcuni casi anche di natura penale, in diversi locali: frode in commercio, mancanza di autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, inosservanza delle norme igienico-sanitario e reati di natura edilizia, sono le principali irregolarità riscontrate. Tre le persone denunciate. (segue) (Rer)