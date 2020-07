Roma: controlli alla movida, 9 denunce e un arresto, sedata una rissa a piazza Venezia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Trastevere, gli agenti sono dovuti intervenire presso un locale, dove era in corso di svolgimento una festa con musica ad ad alto volume: oltre alla mancanza delle previste autorizzazioni per l'attività di ristorazione, sono emersi anche svariati illeciti di natura penale e amministrativa, tra cui la violazione di alcune regole anti-contagio, per un ammontare di sanzioni superiore ai 10mila euro. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per verificare altre presunte irregolarità. Tempestivo l'intervento di una pattuglia nei pressi di piazza Venezia per una rissa in corso tra ragazzi di varie nazionalità: 5 le persone fermate e denunciate. Un uomo italiano, fermato a bordo di un Ferrari durante un controllo di polizia stradale nella zona di piazza Bologna invece è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per aver opposto resistenza agli agenti. Una specifica attività di vigilanza è stata effettuata anche per garantire la sicurezza stradale e per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi: più di 500 le infrazioni rilevate, con oltre 40 veicoli rimossi per sosta irregolare o d'intralcio. Durante i posti di controllo per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, fermati anche numerosi conducenti a bordo di monopattini. Ulteriori verifiche hanno riguardato le zone di Marconi ed Eur, con mirati servizi anti-prostituzione: 23 le sanzioni e 10 Daspo urbani applicati. (Rer)