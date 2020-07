Viabilità: Anas, traffico bloccato per incidente su statale "Regina" in provincia di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico è momentaneamente bloccato per incidente sulla strada statale 340 "Regina", in prossimità della galleria Brienno, in provincia di Como. Lo rende noto Anas, precisando che a causare il blocco è stato un incidente autonomo di un motociclista, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono presenti personale Anas, la Polizia stradale di Como, il 118 e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.(com)