Regno Unito-Cina: Harrison (Huawei), politica di Londra dettata da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica del Regno Unito è dettata dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. E’ quanto afferma il responsabile dei media internazionali di Huawei a Londra, Paul Harrison, in risposta alle indiscrezioni della stampa britannica, secondo cui il governo di Londra starebbe pensando a non utilizzare più la tecnologia della compagnia cinese Huawei per la rete G5 nazionale. "La politica del Regno Unito è dettata dall'amministrazione Trump. Il Parlamento europeo è stato sostituito dalla Casa Bianca?”, scrive Harrison su Twitter. “Gli Usa - si chiede ancora Harrison - non dovrebbero rispettare un Regno Unito che nell'era post Brexit è in grado di scegliere la propria strategia sulle telecomunicazioni?". (segue) (Rel)