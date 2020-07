Sesto San Giovanni: Mirabelli (Pd), morta ex sindaca Bassoli, valorizziamo ciò che ha fatto per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore milanese Franco Mirabelli in una nota commenta la scomparsa della ex senatrice Pd ed ex sindaco di Sesto San Giovanni Fiorenza Bassoli, che - scrive il vicecapogruppo dem a Palazzo Madama - "ha vissuto gli ultimi mesi della malattia con grande discrezione ma seguendo con passione il suo partito e con tristezza le vicende della sua città e della sanità di cui tanto si era occupata". "Riposi in pace ma noi dobbiamo ricordare e valorizzare il tanto che le abbiamo visto fare soprattutto per Sesto San Giovanni", conclude Mirabelli. (com)