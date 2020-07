Pd: Zingaretti, bene Orlando, qualcuno piccona da salotto di casa ma andiamo avanti con elettori e militanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ringrazia "Andrea Orlando che ha detto la verità. E anche se c'è chi si diverte a criticare solo noi e non la destra, noi non arretriamo. Andiamo avanti - continua il leader del Pd in una nota - insieme a elettori, militanti, amministratori e dirigenti grazie ai quali il Pd è più forte, un partito pluralista unito, unitario, casa dei riformisti italiani. Insostituibile pilastro di qualsiasi ipotesi alternativa alle destre. Qualcuno aveva altri obiettivi e continua a picconare dal salotto di casa con i tweet, ma hanno fallito e continueremo a combattere con la nostra gente non per 'parlare' di cambiamento, ma per realizzarlo". Zingaretti aggiunge: "Ora lavoro e scuola. Prima l'Italia e prima le persone. P. s. Andrea ha ragione anche su un altro punto: solo il delirio di alcuni può esaltare la degenerazione delle divisioni, litigi e scissioni patologia della nostra storia. Uniti si vince". (Com)