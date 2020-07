Spagna: restrizioni in Galizia per 70 mila persone dopo nuovi focolai di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della regione spagnola della Galizia ha imposto restrizioni per circa 70 mila persone a domenica a seguito di un focolaio di Covid-19: un giorno dopo che la Catalogna introdotto un blocco per frenare la diffusione del coronavirus nella provincia di Lleida. I cittadini residenti nella costa settentrionale della Spagna nella regione di Lugo non potranno lasciare l'area da mezzanotte di domenica a venerdì, a soli due giorni prima delle elezioni regionali in Galizia in programma il 12 luglio. Il governo regionale ha affermato che le persone potranno entrare o uscire dall’area di confinamento solo per motivi lavorativi. Il ministro della Sanità regionale Jesus Vazquez Almuina ha dichiarato che i maggiori focolai sono stati collegati a diversi bar della zona. Le autorità sanitarie regionali hanno reso noto oggi 258 nuovi casi in Galizia, di cui 117 a Lugo.(Spm)