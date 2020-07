Pd: Orfini, se Zingaretti ha ritrovato la voce la usi per mantenere impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Orfini, parlamentare del Partito democratico, afferma che "è un piacere apprendere dalle agenzie che il segretario del Pd abbia ritrovato la voce. Certo - continua il deputato in una nota - mi sarei aspettato la utilizzasse per chiedere al governo che sosteniamo e al punto di riferimento di tutti i progressisti che lo presiede, di aprire i porti, invece che per aggredire dirigenti del suo stesso partito. Ma sono certo - continua Orfini - che nelle prossime ore farà anche questo. E magari manterrà la promessa fatta solennemente mesi fa di abrogare i decreti Sicurezza". (Com)