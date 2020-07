Roma: Atac, in fiamme bus della linea 20, nessun problema per le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'incendio di oggi di un autobus Atac in via della Sorbona, Atac in una nota precisa che si tratta di un bus della linea 20. "Per ragioni ancora da accertare, intorno alle 13.30 si è è sviluppato un incendio su un bus della linea 20 che percorreva via della Sorbona. L'incendio non ha provocato problemi né al conducente né ai passeggeri, ma la vettura è andata completamente distrutta. Con quello di oggi sono tre le vetture distrutte a causa di incendio dall'inizio dell'anno. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso i casi risultano dimezzati", si legge nella nota. (Com)