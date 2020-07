Droga: Viminale, nel 2019 triplicati i sequestri di cocaina rispetto al 2018, segnale di consumo in crescita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Speculare a quello delle droghe sintetiche è il fenomeno della cosiddette "nuove sostanze psicoattive", molecole per la maggior parte di origine sintetica originate da una manipolazione delle strutture chimiche di base di psicotropi. Nel 2019, sono state individuate 15 molecole di nuova composizione destinate al consumo. Benché tali sostanze non siano oggi ancora particolarmente diffuse nel nostro Paese, è necessario - osserva sempre la Dcsa - tenere alto il livello di attenzione su nuovi fenomeni di consumo che, per alcuni Stati oltreoceano, rappresentano ormai una vera e propria emergenza per la salute pubblica. (Rin)