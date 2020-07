Regno Unito: ministero Salute finanzia per oltre 9 milioni di euro studio su effetti del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta investendo 8,4 milioni di sterline (9,3 milioni di euro) in un nuovo studio per esaminare gli effetti a lungo termine sui pazienti affetti da Covid-19. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Londra sottolineato in una dichiarazione che mentre sono accertati i problemi respiratori immediati sui pazienti, il funzionamento del virus non è completamente compreso rispetto a quelli asintomatici. "Mentre continuiamo la nostra lotta contro questa pandemia globale, stiamo imparando sempre di più sull'impatto che la malattia può avere, non solo sulla salute immediata, ma anche sulla salute fisica e mentale a più lungo termine", ha dichiarato il ministro della Salute Matt Hancock. Il Dipartimento della Salute ha chiarito che 10 mila persone prenderanno parte allo studio, che è guidato dall'Università di Leicester e dagli ospedali della stessa città. Verranno prelevati campioni di polmone e plasma dei pazienti che verranno analizzati mediante tecnologie avanzate al fine di sviluppare nuove forme di trattamento sanitario personalizzato.(Rel)