Coronavirus: Crisanti, tracciare persone che arrivano da Paesi a rischio

- Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all'Università di Padova, ha affermato: "La cosa che mi preoccupa di più è che rientrino in Italia persone infette che potrebbero riaccendere così altri focolai. L'altra cosa che mi preoccupa è che la gente comune pensi che il rischio sia finito". Intervenendo a Skytg24, Crisanti ha proseguito: "C'è la possibilità di mettere sotto sorveglianza le persone provenienti da aree dove la situazione del contagio è particolarmente esplosiva come Cina, India, Brasile e Stati Uniti. C'è un sistema per tracciare le persone - ha concluso Crisanti -, le persone che arrivano vanno monitorate". (Rin)