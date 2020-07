Fase 3: bozza Pnr, non c'è tempo da perdere, notevoli risorse Ue devono essere utilizzate al meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nelle premessa contenuta nella bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, sottolinea che "è assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica, inserendosi su un contesto di scarso dinamismo economico del Paese, nonché di complessi cambiamenti geopolitici a livello mondiale, sia seguita da una fase di depressione economica. Non vi è tempo da perdere - continua il titolare del Mef -, e le notevoli risorse che l’Unione europea ha messo in campo devono essere utilizzate al meglio. Bisogna fornire alle famiglie e alle imprese tutto il sostegno necessario per una ripartenza sostenibile nel tempo e da un punto di vista sociale e ambientale, sospingendo gli investimenti produttivi e attuando riforme da lungo tempo attese".(Rin)