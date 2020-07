© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha proprio ragione l'assessore D'amato sull'isolamento fiduciario e l'assenza di controlli per chi entra in Italia. C'è solo un particolare, governa lui con il presidente 'abbraccia un cinese' nel Lazio e in Italia". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo. (Com)