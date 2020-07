Fase 3: bozza Pnr, finalità decreto Semplificazioni è rimuovere ostacoli che hanno rallentato crescita economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nelle premessa contenuta nella bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, ribadisce che "il governo è al lavoro su un quarto provvedimento in materia economica, volto a semplificare le procedure amministrative e la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici. La finalità principale - spiega l'esponente dell'esecutivo - sarà quella di rimuovere gli ostacoli che negli ultimi anni hanno rallentato non solo gli appalti e gli investimenti pubblici, ma anche, più in generale, la crescita dell’economia".(Rin)