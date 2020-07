Romania: Orban, governo al lavoro su legge che “ridia credibilità” a sistema giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno sta lavorando ad un disegno di legge per “ridare credibilità” al sistema giudiziario. Lo ha dichiarato il primo ministro di Bucarest, Ludovic Orban, in un discorso in occasione della Giornata della giustizia in Romania. "Oggi, quando la Romania celebra la Giornata della giustizia, è una buona occasione per riflettere sul recente corso della giustizia romena, soprattutto dal momento che il 2020 è l'ultimo anno incluso nell'attuale strategia per lo sviluppo della magistratura. Ci sono stati passi avanti che devono essere consolidati, ma dobbiamo anche analizzare oggettivamente ciò che non è stato fatto per ragioni legate al clima sia giudiziario che politico-legislativo degli ultimi anni. Sfortunatamente, gli obiettivi contenuti nella strategia sono rimasti in gran parte non raggiunti. Di fronte all'indipendenza della magistratura, le pressioni su alcuni magistrati e le interferenze politiche in questo campo hanno purtroppo alterato l'azione di giustizia e indebolito la fiducia delle persone nella magistratura'', ha affermato Orban ripreso dall’agenzia di stampa “Agerpres”. Secondo il premier romeno, “e è tempo di cambiare qualcosa ", in modo che la giustizia in Romania non dipenda più da interessi di parte o dall’alternanza della leadership politica. "I cittadini hanno espresso chiaramente le loro opinioni in merito al referendum dell'anno scorso sulle leggi in materia di giustizia, e la classe politica e tutti gli amministratori pubblici devono tener conto della loro voce. Il potere giudiziario deve riguadagnare credibilità e dipende da tutti noi impedire qualsiasi interferenza dall'esterno e per garantire il rispetto dei criteri di indipendenza, imparzialità, responsabilità e non coinvolgimento politico nel campo della giustizia, come è naturale in qualsiasi stato di diritto”, ha sottolineato Orban.(Rob)