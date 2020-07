Fase 3: bozza Pnr, governo elaborerà strategia per rientro da elevato debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nelle premessa contenuta nella bozza del Programma nazionale di riforma (Pnr), di cui "Agenzia Nova" è entrata in possesso, rileva che "il piano di Rilancio e, al suo interno, il Recovery plan, si baseranno sul rilancio degli investimenti, su un incremento della spesa per ricerca e istruzione e su riforme mirate ad incrementare la competitività, l’equità e la sostenibilità sociale ed ambientale del Paese. Si elaboreranno, inoltre, degli interventi per il rilancio di importanti filiere e settori produttivi, quali la sanità, il turismo e i trasporti, le costruzioni, la produzione di energia, la siderurgia, l’auto e la componentistica. Sebbene - continua il titolare del Mef - le risorse europee che si renderanno disponibili per il rilancio dell’economia secondo la proposta della Commissione siano imponenti, le compatibilità finanziarie non dovranno essere trascurate. Il quadro di bilancio definito nel programma di Stabilità 2020 che il governo ha pubblicato a fine aprile indica un forte aumento del deficit e dello stock di debito delle Amministrazioni pubbliche. Il governo elaborerà pertanto una strategia di rientro dall’elevato debito pubblico. Tale strategia - sottolinea ancora l'esponente dell'esecutivo - punterà ad una crescita economica assai più elevata che in passato, ma fisserà anche ambiziosi obiettivi per i saldi di bilancio che dovranno essere conseguiti, e mantenuti nel tempo, quando cominceremo a raccogliere i frutti degli investimenti e delle riforme che oggi ci apprestiamo ad avviare". (Rin)