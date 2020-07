Venezuela: Guaidò non esclude l’uso della forza per spodestare Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, non esclude “l’uso della forza” per far cadere il governo del presidente Nicolas Maduro. “Nell’opinione pubblica vi è un falso dilemma tra una strategia che prevede mediazione, negoziazione ed elezioni e un’altra che prevede l’uso della forza. La nostra strategia copre ciascuna di queste possibilità, anche lo scenario di una transizione con il sostegno di elementi vicini alla dittatura, come nel caso dei vertici militari”, ha spiegato Guaidò in un’intervista pubblicata dal quotidiano “El Nacional”. “Non possiamo rimanere intrappolati in un percorso o nell’altro”, ha sottolineato il leader venezuelano appoggiato dagli Stati Uniti. “Abbiamo una base diplomatica mille volte maggiore” rispetto a quella del governo di Maduro, che non può fare altro che “allearsi con l’Iran, il nemico del pianeta”. Il leader dell’opposizione ha anche osservato che le sanzioni occidentali sono state “la più efficace forma di pressione” finora operata su Maduro. Guaidò ha poi definito “un’atrocità” la decisione dell’esecutivo di espellere l’ambasciatore dell’Unione europea in Venezuela, Isabel Brilhante Pedrosa. (segue) (Res)