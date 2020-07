Venezuela: Guaidò non esclude l’uso della forza per spodestare Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader venezuelano ha ribadito nell’intervista di non riconoscere la legittimità del processo elettorale che dovrebbe portare entro il 6 dicembre prossimo al rinnovo dell’Assemblea nazionale, controllata dall’opposizione dal 2015 e di cui lo stesso Guaidò è presidente. L’opposizione appare ancora divisa sulla sua partecipazione alle elezioni e Guaidò, il cui mandato dovrebbe scadere da dettato costituzionale il prossimo 5 gennaio, ha ribadito di aver concordato dieci condizioni da soddisfare per la partecipazione dell’opposizione al processo elettorale. Secondo l’autoproclamato presidente, l’intenzione degli uomini di Maduro è “quella di creare una sorta di vuoto istituzionale dopo il 5 gennaio”. Tuttavia, ha osservato Guaidò, “al 5 gennaio mancano sei mesi ed è molto arrogante per la dittatura credere di poter sopravvivere fino a quella data quando c’è di mezzo una pandemia, quando ci sono milioni di dollari di taglia su chi la dirige e quando i suoi uomini non possono sbarcare nemmeno a Madrid”. (segue) (Res)